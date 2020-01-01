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Latin Amerika pazarı halen Türk uzun mamul ihracatçılarının odağında, fiyatlar yükseldi

Türk inşaat demiri üreticileri ihracat fiyatlarını iki hafta önceki 630-650$/mt FOB aralığına kıyasla yükseltti.

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