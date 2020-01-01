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Körfez ülkelerinde filmaşin fiyatları güncellendi, talep zayıf

BAE'deki en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri Emirates Steel Industries, iç piyasaya verdiği Haziran sevkiyatlı filmaşin fiyatlarını yayımladı.

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