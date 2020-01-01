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< Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez bölgesine büyük tonajlı kütük satışı yapıldı, bölgede daha fazla satış bekleniyor

Beklendiği üzere, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki kütük alıcıları ithalat konusunda aktifti.

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