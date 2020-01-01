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Körfez Bölgesi’ndeki filmaşin fiyatları düşük talep ve yüksek rekabetin baskısı altında

Körfez İşbirliği Ülkeleri’ndeki iç piyasa filmaşin talebi son zamanlarda kötüleşti.

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