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< Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez bölgesinde kütük satışları uzun mamul fiyatlarının düşmesi sonucu durgun

Körfez ülkelerine kütük satışı yapan tedarikçiler son birkaç haftadır ciddi bir alıcı bulmakta zorluk yaşıyor.

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