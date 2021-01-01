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Kardemir yüksek tonajlı ticari profil satışı gerçekleştirdi

Bugün iç piyasa ticari profil satışlarını açan Kardemir, yaklaşık 80.000 mt sipariş aldıktan sonra satışlarını kapattı. ...

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