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Kardemir uzun bir aradan sonra inşaat demiri satışlarını açtı

Entegre çelik üreticisi Kardemir, inşaat demiri satışlarını bugün açtı.

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