﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir Türk lirası bazındaki filmaşin satışlarını kapattı

Kardemir, kur dalgalanmalarının yarattığı riskin önüne geçmek amacıyla Türk lirası bazındaki filmaşin satışlarını kapattığını duyurdu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.