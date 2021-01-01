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Kardemir inşaat demiri satışlarını düşük fiyatlı olarak yeniden açtı

Kardemir, bugün itibarıyla, inşaat demiri satışlarını yeniden açtığını duyurdu.

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