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Kardemir inşaat demiri satışlarını açtı ve kapattı

Bugün Kardemir inşaat demiri satışlarını uzun bir aranın ardından açtı ve kısa bir süre sonra kapattı. Üreticinin filmaşin satışları ise kapalı kaldı.

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