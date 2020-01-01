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Kardemir iç piyasaya 67.000 mt ticari profil sattı

Kardemir, 1 Aralık’ta erken saatlerde aşağıdaki fiyatlardan açtığı ticari profil satışlarını, yaklaşık 67.000 mt talep almasının ardından kapadı.

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