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Kardemir filmaşin fiyatlarını 40$/mt düşürdü

Entegre çelik üreticisi Kardemir, bugün itibarıyla filmaşin fiyatlarını kur dalgalanmaları ve zayıf hurda fiyatları nedeniyle 2 ...

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