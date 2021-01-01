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Kardemir 65.000 mt'dan fazla ticari profil sattı

Yerel ticari profil satışlarını bugün açan Kardemir, yaklaşık 70.000 mt satışın ardından satışlarını kapattı.

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