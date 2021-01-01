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Kardemir 35.000 mt’dan fazla satıştan sonra inşaat demiri satışlarını kapattı

Bugün, Kardemir iç piyasada inşaat demiri satışlarını açıp, yaklaşık 40.000 mt satış sonrası kapattı. Kardemir satışlarını, ...

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