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Kardemir 35.000 mt’dan fazla inşaat demiri sattı

Kardemir, 24 Haziran tarihinde 7.245,20 TL/mt fabrika çıkışı seviyesinden açtığı ve anlık kur ile 708$/mt fabrika çıkışı denk ...

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