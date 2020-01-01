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Kardemir 34.600 mt inşaat demiri sattı

Türkiye’nin entegre çelik üreticisi Kardemir, dün Türk lirası ABD doları karşısında 7,73 TL seviyesinde seyrederken 3.855 TL/mt ...

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