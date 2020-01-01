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Kardemir 160.000 mt’un üstünde kütük satmasının ardından satışlarını kapattı

25 Kasım itibarıyla Kardemir yerel kütük satışlarını, daha yüksek bir fiyat açıkladıktan birkaç saat sonra kapadı.

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