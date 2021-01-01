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İtalyan uzun mamul üreticileri tatil sonrasında fiyatlarını yükseltti

İtalyan uzun mamul üreticileri, yüksek enerji maliyetleri doğrultusunda üretim maliyetlerinin artmasına bağlı olarak tekliflerini yükseltti.

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