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İtalyan inşaat demiri üreticileri yerel fiyatlarını artırmak istiyor

Piyasa kaynaklarına göre, İtalyan inşaat demiri üreticileri yerel fiyatlarını artırmaya çalışıyor. Yerel üreticiler ...

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