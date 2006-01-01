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İtalyan inşaat demiri üreticileri fiyatlarını artırma konusunda zorluk yaşıyor

İtalyan inşaat demiri üreticileri, talep oldukça zayıf kaldığı için iç piyasaya verdiği fiyatlarını artırma konusunda hala zorluk yaşıyor.

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