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İtalyan inşaat demiri üreticileri fiyat yükseltti

Bu hafta İtalyan inşaat demiri üreticileri fiyatlarını yükseltti.

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