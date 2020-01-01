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İtalyan inşaat demiri üreticileri daha fazla fiyat düşüşünden kaçınmaya çalışıyor

İtalya piyasasında inşaat demiri fiyatları bu hafta 570-580€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldı.

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