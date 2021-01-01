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İtalyan inşaat demiri üreticileri artan maliyetlerden dolayı daha yüksek fiyatlar hedefliyor

İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları, artan enerji maliyetleri ve yerel hurda fiyatlarındaki artış sonucu önümüzdeki ...

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