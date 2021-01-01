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İtalyan inşaat demiri üreticileri artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimlerini azalttı

İtalyan inşaat demiri üreticileri, yükselen enerji maliyetleri nedeniyle fiyatlarında yaklaşık 40€/mt artış yapmak istiyor.

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