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< Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’da yerel uzun mamul fiyatları yatay seyretti

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İtalyan inşaat demiri üreticilerinin yerel piyasaya verdiği fiyatları 780€/mt fabrika ...

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