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İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

Tatil sonrasında inşaat demiri fiyatlarının 810€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldiği İtalya’da fiyatlar bu hafta yeni bir rekor kırdı.

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