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İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları önemli oranda arttı

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, İtalya’da iç piyasaya verilen inşaat demiri fiyatları artmaya devam etti.

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