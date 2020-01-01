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İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları düşüşe geçti

İtalya inşaat demiri piyasasında ticaret önemli oranda yavaşlayarak fiyatların uzun süren artışın ardından düşmesine yol açtı.

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