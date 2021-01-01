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İtalya’da uzun mamul fiyatları durgun talebe rağmen yükseldi

Geçtiğimiz son 10 günde İtalya yerel inşaat demiri piyasasında özellikle fiyatlar açısından durum pek değişmedi. Yerel ...

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