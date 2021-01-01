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İtalya’da inşaat demiri fiyatları yüksek üretim maliyetleri sayesinde güçlendi

İtalya yerel inşaat demiri piyasasında fiyatlar önümüzdeki dönem, artan üretim maliyetlerine bağlı olarak yükselebilir.

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