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İtalya’da inşaat demiri fiyatları yerel üreticilerin fiyat artırma girişimlerine rağmen sabit kaldı

İtalya’da en az bir yerel üretici bu hafta inşaat demiri fiyatlarını 410-420€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseltti.

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