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İtalya’da inşaat demiri fiyatları sabit kaldı, talep hala zayıf

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde İtalya’da iç piyasaya verilen inşaat demiri fiyatları, geçen hafta düşmesinin ardından yatay seyretti.

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