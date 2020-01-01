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İtalya’da inşaat demiri fiyatları kısıtlı arz nedeniyle güçlü kaldı

İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları, düşük arz miktarı ve artan hurda fiyatları nedeniyle hala güçlü.

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