﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’da inşaat demiri fiyatları daha da düştü

Son on günlük süre içerisinde, İtalya’da inşaat demiri fiyatları, talebin yavaş seyretmesi ve hurda fiyatlarının gerilemesi nedeniyle daha da düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.