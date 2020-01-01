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İtalya’da inşaat demiri fiyatları daha da arttı

İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları iyi talebin, düşük arzın desteklemesiyle daha da artarak 750-760€/mt fabrika çıkışı aralığına çıktı.

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