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İtalya’da inşaat demiri fiyatları belirgin bir şekilde düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatları düşmeye devam etti.

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