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İtalya’da inşaat demiri fiyatları artış trendini sürdürüyor

İtalya iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, geçtiğimiz hafta daha da artarak 760€/mt fabrika çıkışı seviyesine yaklaştı.

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