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İtalya’da filmaşin fiyatlarındaki artış yavaşladı

Geçtiğimiz ay İtalya’da iç piyasaya verilen filmaşin fiyatları önemli oranda yükseldi.

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