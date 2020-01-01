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İtalya’da filmaşin fiyatları 800€/mt’a yaklaşıyor

İtalya’da da filmaşin fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda, kısıtlı arz, iyi talep ve yüksek hurda fiyatları nedeniyle güçlü artışlar görüldü.

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