﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya inşaat demiri piyasasında durum karışık, fiyatlar daha da arttı

İtalya piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları geçen hafta görülen toparlanmanın ardından daha da yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.