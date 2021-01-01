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İskenderun’da yer alan bir üretici yerel filmaşin fiyatlarını haftanın başında revize etti

İskenderun’da yer alan bir üretici, 6,5 mm ve üzerindeki ebatta hasırlık kalite filmaşin fiyatlarını 840$/mt fabrika çıkışı seviyesine çekti.

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