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< Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı kütük satıcıları son bağlantılarda fiyatlarını sabit tutmayı başardı

Talep ve fiyat trendlerine ilişkin belirsiz görünüm, İran kütük ihracat piyasasında baskı oluşturmaya devam etti.

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