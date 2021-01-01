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İran merkezli kütük ihracatçıları piyasaya döndü

Yazın elektrik kesintileri ve buna bağlı olarak üretim duraklamaları yaşayan İran merkezli kütük üreticileri kademeli bir şekilde piyasaya dönüyor.

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