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< Uzun Ürünler ve Kütük

İran çıkışlı kütük için verilen düşük karşı teklifler fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı

Düzenli kütük satış rotaları olan Çin ile Güneydoğu Asya’daki zayıf talep İranlı kütük ihracatçıları üstünde ciddi bir baskı yarattı.

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