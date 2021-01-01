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İran çıkışlı kütük fiyatları yeni ihalede yatay seyretti

Geçtiğimiz hafta 540-545$/mt FOB aralığından gerçekleşen birkaç İran çıkışlı kütük bağlantısının ardından, söz konusu aralıktaki ...

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