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İran çıkışlı kütük fiyatları yeni ihalede arttı

İran merkezli başlıca üreticilerden biri, 29 Mart Pazartesi günü kütük ihalesini kapattı.

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