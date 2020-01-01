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İngiliz ithalatçılar yeni kota sistemine göre hareket ediyor, talep yeterli

İngiliz uzun mamul alıcıları son çıkan ve onların AB dışı pazarlardan alım yapmasını daha da zorlaştıran kota sistemine alışmaya çalışıyor.

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