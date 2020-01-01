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İçdaş uzun mamul fiyatlarını yükseltti

İçdaş, 1 Aralık tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını 80 TL/mt yükselterek 5.000 TL/mt (536$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde belirledi.

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