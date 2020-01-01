﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını yeniden güncelledi

İçdaş, bugün öğleden sonra iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını 40 TL/mt artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.