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< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını sertçe artırdı

İçdaş, bugün itibarıyla, döviz kurundaki dalgalanmalara ve hurda fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak inşaat demiri fiyatlarını yükseltti.

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